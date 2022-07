Elezioni: Castelli "ancora nessuna chiamata da Roma"

(ANSA) - ANCONA, 26 LUG - L'assessore regionale al Bilancio Guido Castelli (Fdi) nicchia su una sua possibile candidatura in Parlamento. "Non ho ricevuto nessuna chiamata ancora da Roma - spiega - quando me lo proporranno, se me lo proporranno, valuterò". Per Castelli "è preferibile creare un governo politico perché quelli tecnici hanno dimostrato, dati alla mano, di non avere alla lunga la forza per fare le riforme".

L'assessore esclude poi che le prossime elezioni possano compromettere i tempi per la ricostruzione nei Comuni del cratere. "I processi sono già avviati - sottolinea - e si tratta solo di dare esecuzione attraverso gli apparati amministrativi a quella che è una operazione di straordinaria importanza per la Regione. Solo per quanto riguarda i finanziamenti destinati alle imprese del cratere parliamo di circa 290 milioni di euro".

(ANSA).