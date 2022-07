Sindaco Ascoli, non mi candido, è più importante la città

(ANSA) - YZC-ME, 23 LUG - "Non intendo candidarmi alla Camera, ritengo più importante e prioritario continuare il lavoro che sto svolgendo per la mia città, Ascoli e se ad una elezione devo pensare certamente è alle amministrative fra due anni dove mi ricandiderò come sindaco". Così il primo cittadino di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha replicato alle voci cominciate a circolare ieri mattina circa la possibilità di candidarsi alle imminenti elezioni politiche nelle file di Fratelli d'Italia. "Mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi - spiega - ma la mia riflessione è stata breve, giusto un paio di giorni anche perché la decisione avrei dovuto prenderla entro mercoledì prossimo in base alle procedure che regalano la candidatura di chi ricopre cariche come quella di sindaco dalla quale mi sarei dovuto dimettere immediatamente.

Per me - prosegue Fioravanti - sarebbe stata una importante opportunità, ma ha prevalso il mio amore per Ascoli e la volontà di portare avanti i tanti progetti avviati, anche grazie al Pnnr, che consentiranno alla mia città di fare importanti passi in avanti. Ringrazio chi ha proposto la mia candidatura, ma la mia rinuncia è definitiva" conclude il sindaco di Ascoli.

(ANSA).