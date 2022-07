Governo: Castelli, non credo a effetti negativi su ricostruzione

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA, 23 LUG - "La crisi di governo non credo che abbia effetti negativi sulla ricostruzione post sisma": a dirlo all'ANSA è l'assessore regionale delle Marche, con delega al terremoto, Guido Castelli, che stamani ha partecipato al "Primo forum sulla montagna" a Castelsantangelo sul Nera. "Con il commissario straordinario Giovanni Legnini abbiamo messo in campo in sistema rodato e quindi non credo che le questioni di governo possano interrompere il corso delle procedure", ha aggiunto Castelli. "Temo, invece, molto di più le grandi questioni rappresentate dal caro prezzi e dalla guerra tra Russia e Ucraina - ha detto ancora l'assessore -. Questioni che rappresentano un offuscamento di quel paesaggio che deve essere quanto più possibile certo e concreto per consentire a tecnici e imprese di fare il loro lavoro". "Temo più questo che le elezioni, che rientrano nel grande gioco democratico che può essere spesso complesso, ma che rimane sempre un perno della nostra società", ha concluso Castelli. (ANSA).