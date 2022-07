Incidente stradale nella notte a Jesi, tre feriti, due gravi

(ANSA) - JESI, 15 LUG - E' di tre feriti, due cui due gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo l'una della scorsa notte la strada SP362 tra Jesi e Santa Maria Nuova, in località La Torre (Ancona). Tre le auto coinvolte, in quello che - secondo le prime ricostruzioni - sarebbe un frontale tra due vetture, che ha finito poi per coinvolgere un terzo veicolo.

La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri.

Sul luogo sono accorse tre ambulanze: la Croce Verde di Jesi, Croce Gialla di Chiaravalle e la Croce Gialla di Santa Maria Nuova, che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Torrette: due uomini in codice rosso, ed una ragazza con un codice di media gravità. E' intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre dalle auto gli occupanti e mettere in sicurezza le vetture coinvolte. (ANSA).