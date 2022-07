Governo: Ricci (Pd), una follia per l'Italia...e per Conte

(ANSA) - PESARO, 15 LUG - L'eventuale caduta del governo Draghi è "una follia: per la situazione energetica, per l'inflazione, per la situazione geopolitica e anche per lo scudo che Draghi ha rappresentato in questi mesi per l'Italia" Lo ha detto il coordinatore dei sindaci Pd e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, ospite oggi a 'L'aria che tira' su L7. "L'autorevolezza nel mondo è sempre importante - ha aggiunto -, ma in questo momento è strategica, misura la competitività di un Paese. Le reazioni russe alla notizia delle dimissioni di Draghi lo testimoniano". "E' una follia per l'Italia - ha detto ancora - ma è una follia anche per Conte, che si era costruito un profilo istituzionale da presidente del consiglio che come sindaci abbiamo anche apprezzato durante la pandemia. Aveva anche 'europeizzato' i 5 stelle, li aveva portati dentro un filone europeista e in qualche modo con una maggiore cultura di governo. Se Conte porta fuori dal governo Draghi i 5stelle - ha incalzato Ricci - non solo rompe con il Pd qualsiasi possibilità di alleanza futura, regala quelle che è rimasto di M5s a Di Battista. Un minuto dopo non esiste più Conte. Io spero che ci sia un minimo di lucidità politica - ha concluso -. Anche perché il primo esito sarebbe di regalare un'ulteriore pattuglia di parlamentari a Di Maio. Sinceramente mi sembra folle dal punto di vista politico e strategico". (ANSA).