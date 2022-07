Covid: nelle Marche 2.964 nuovi casi, 184 ricoverati (-1)

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - Sono 2.964 i nuovi casi covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore (20.302 in una settimana), secondo i dati della Regione Marche: l'incidenza continua a salire da 1.349,93 a 1.354,99 su 100mila abitanti. Un decesso legato al covid registrato nell'ultima giornata fa salire il totale a 3.963. Si consolida invece un live calo dei ricoveri, scesi a 184, -1 su ieri: 6 in terapia intensiva, 20 in semi intensiva, 158 in reparti non intensivi. Ci sono poi 40 persone in osservazione nei pronto soccorso e nessun ospite nelle strutture territoriali di area post critica. (ANSA).