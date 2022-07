Vaccini: Marche, finora prenotati 3.263 over 60 per 4/a dose

(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - Nel primo giorno di prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over60 nelle Marche ci sono state (fino alle 17.30) 3.263 prenotazioni di cui 2.769 nella fascia 60-79 anni (1.226 tra persone di età da 60 a 69 anni e 1.570 tra 70-79 anni). In tutto, fa sapere la Regione, sono 386.868 gli over 60 che possono fare la quarta dose di vaccino.

Nelle Marche, infatti, da oggi è attiva sul sistema Poste la prenotazione della quarta dose per chi ha 60 o più anni. Per vaccinarsi nei punti vaccinali territoriali, sottolinea la Regione, "occorre necessariamente prenotare tramite il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o attraverso il sito della Regione Marche.

Pertanto non si potrà accedere ai centri vaccinali senza la prenotazione per la quale occorre disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma". (ANSA).