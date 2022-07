Covid: Marche, +14 ricoveri in 24ore, incidenza a 1.330

(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - Sensibile aumento di ricoveri per Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata: +14 degenti portano il totale a 188 tra cui 8 (invariato) in Terapia intensiva, 20 in Semintensiva (+1) e 160 in reparti non intensivi (+13). I casi di positività rilevati in 24ore, fa sapere la Regione Marche, sono 3.194 (sulla base di 7.345 tamponi) e quelli settimanali superano i 20mila (20.015) con l'incidenza che sale ancora a 1.330,85 (ieri era 1.210,31). Un decesso correlato alla pandemia che porta il totale regionale a 3.960.

Continua ad aumentare anche il numero di persone in quarantena arrivato a 29.820 (+3.291). Sono 33 le persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).