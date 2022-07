Regioni: Consiglio Marche 19/7, mozioni su Pronto soccorso

Le problematiche dei pronto soccorso e del servizio dello psicologo delle cure primarie saranno temi in 'focus' della prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata dal presidente Dino Latini per martedì 19 luglio prossimo ad Ancona a partire dalle 10.30.

Problematiche legate alla sanità che arrivano in aula tramite mozioni presentate che verranno discusse subito dopo alcune interrogazioni. L'Assemblea ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming collegandosi alla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).