Governo: Acquaroli, ridare parola agli italiani

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - "Credo che sia importante fare chiarezza e ridare la parola agli italiani, affinché possano scegliere da chi far governare questa fase complicata". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, di Fratelli d'Italia, ospite di Timeline su Sky, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di una crisi di governo e sull'opportunità di andare ad elezioni. Per Acquaroli bisogna fare chiarezza "quando c'è un governo che ha esaurito la sua capacità di azione politica, oggi c'è un governo che da quello che vediamo in questi giorni non ha più motivazioni per stare insieme. Mi sembra che non ci sia un accordo su niente". (ANSA).