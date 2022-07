Covid: Acquaroli, da domani vaccini ma serve proroga delle Usca

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - Nelle Marche prenderà il via domani la prenotazione della quarta dose di vaccino anti covid per gli over 60 sulla piattaforma di Poste Italiane, ma secondo il presidente della Regione Francesco Acquaroli, ospite oggi di Timeline disu Sky, "il vero problema" della nuova emergenza sanitaria è "la carenza di personale medico., d cui abbiamo bisogno per combattere la pandemia. E' importante che il governo proroghi le Usca, le squadre che assistono i malati a domicilio, fondamentali per evitare ospedalizzazioni". Sulle possibile reticenza della popolazione sulla quarta dose di vaccino, il governatore ha evidenziato che "abbiamo sempre seguito tutte le indicazioni, ma non pensavamo di avere a che fare con il covid in estate. Ma - ha ribadito - se oggi mi sento di fare un appello al governo è quello di metterci in condizione di operare operare al meglio, serve personale, abbiamo difficoltà nei pronto soccorso, bisognerebbe facilitare l'utilizzo di medici in quiescenza e specializzandi per avere personale sanitario vaccinazione". "Per il covid - ha detto ancora - vediamo un riaccendersi dei contagi, dovremmo potere rimettere in campo quello che funziona", come le Usca, "in modo da non fare arrivare i positivi in ospedale, con appesantimento delle strutture, ma nelle Marche lo vediamo.

c'è un riaccendersi importante dei contagi dovremmo rimettere in campo quello che sappiamo che funziona: non fare arrivare i positivi in ospedale, appesantendo la struttura, distinguere tra sintomatici e non, potenziare il sistema sanitario territoriale". (ANSA).