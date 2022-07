Rapinano un Rolex, presi in pochi minuti da polizia

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO, 09 LUG - E' durata pochi minuti la libertà dei due rapinatori che hanno sottratto un orologio Rolex del valore di 14mila euro ad un uomo di Porto Sant'Elpidio.

Quest'ultimo è stato avvicinato da una giovane donna, robusta e di bella presenza, che gli ha chiesto informazioni sulla possibilità di trovare un lavoro e, dopo aver scambiato con lui qualche parola, gli ha stretto con forza il polso, trascinandolo verso un'automobile dove si trovava il suo complice e riuscendo con violenza a strappare l'orologio dal polso della vittima: l'uomo caduto a terra ha battuto la testa e il gomito. Ad allertare due Volanti della Questura di Fermo che transitavano in quella zona un cittadino che aveva assistito alla scena. Una pattuglia ha immediatamente prestato soccorso all'uomo, mentre una seconda pattuglia, composto da altri due operatori, inseguiva l'auto dei due malviventi, azionando la sirena e intimando l'alta. L'altro veicolo però ha proseguito la sua corsa. L'inseguimento, iniziato a Porto Sant'Elpidio, si protraeva lungo la SS.6 fino a Civitanova Marche, dove i poliziotti sono riusciti a far fermare l'auto e grazie alla collaborazione con la polizia locale a bloccare i due occupanti, che sono stati condotti in Questura. Si tratta di due cittadino romeni, lui di 23 anni, lei di 34, dediti a rapine commesse su tutto il territorio nazionale con il medesimo modus operandi.

Oltre ad essere riconosciuti dalla vittima, gli agenti hanno recuperato il Rolex a bordo dell'auto: avvolto in un panno era stato nascosto sotto il rivestimento del tettuccio. I due sono stati arrestati per rapina e per la resistenza opposta durante la fuga. (ANSA).