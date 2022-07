Covid: nelle Marche +15 ricoveri, 2.827 nuovi casi, 3 decessi

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - Impennata di ricoveri legati al covid nelle Marche: +15 in 24 ore, secondo i dati della regione Marche: complessivamente sono 159: 6 in terapia intensiva, 17 in semintensiva, 136 in reparti non intensivi. Sono 2.827 i nuovi positivi rilevati nell'ultima giornata, mentre il tasso di incidenza continua a salire e arriva a 1.230,98 su 100mila abitanti (ieri 1.179,72). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 decessi, che fanno salire il totale delle vittime a 3.953, Negli ospedali ci sono anche 34 persone in osservazione nei pronto soccorso, sono 6 invece gli ospiti di strutture territoriali di area post critica. Continu a salire anche il numero delle persone in isolamento domiciliare o quarantena: sono 25.826 (ieri 25.024), di cui 298 con sintomi. (ANSA).