Covid: quasi pieno reparto Malattie Infettive Ancona

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - Inversione di tendenza sul fronte dei ricoveri legati al covid nella Clinica di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona. Il reparto è tonato a riempirsi quasi al 100% di pazienti con polmonite da Covid, dopo un periodo relativamente tranquillo in cui "i ricoveri erano per lo più di persone giunte in ospedale per altre patologie, alle quali era stato riscontrato il tampone positivo al virus" spiega il direttore Andrea Giacometti.

"In sole 24 ore - aggiunge - abbiamo ricoverato 5 polmoniti da Sars-Cov-2, tra la mattina di ieri e la notte scorsa: si tratta di pazienti over 70 anni, con patologie pregresse e terza dose di vaccino, nessuno dei quali ha ricevuto la quarta dose".

Nel reparto "abbiamo 18 letti su 20 occupati da pazienti con polmonite da Covid, i restanti due posti letto sono occupati da pazienti con Aids che non sono trasferibili ad altre strutture, in quanto in gravi condizioni e gestibili solo in isolamento in questo reparto, diversamente saremmo già tornati Covid al 100%".

Dei 18 pazienti positivi al virus Sars-Cov-2, "10 sono polmoniti gravi che richiedono ossigenazione con maschera, e per uno di questi pazienti è stato necessario anche l'intervento del rianimatore, mentre gli altri 8 hanno polmoniti meno gravi ma che necessitano comunque di supporto con ossigeno".

L'infettivologo fa sapere che "il peggioramento ha preso avvio già da domenica", un peggioramento che attribuisce "in parte anche ai concerti che si sono tenuti nelle ultime settimane nel capoluogo marchigiano, dove in tanti si sono ammassati senza mascherina". Secondo il primario "i casi potrebbero crescere ulteriormente nei prossimi giorni", mentre dal Pronto Soccorso "giungono richieste di ricovero che non riusciamo a soddisfare completamente per mancanza di posti letto". (ANSA).