Musica: al via Accademia Rossiniana

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - La 34/a edizione dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", seminario permanente di studio sulle tematiche vocali e drammaturgiche connesse alla restituzione rossiniana e allo sviluppo dell'Edizione critica, si è aperto stamattina, 4 luglio, con l'annuncio dell'ingresso di un partner d'eccezione: la Fondazione Meuccia Severi, creata dall'imprenditrice pesarese per la valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico delle sue collezioni. Secondo Carlo Grossi, presidente della Fondazione Meuccia Severi: "Oggi ancor di più è possibile affermare che Pesaro e la cultura hanno un legame indissolubile e di alto profilo, che affonda le radici nel passato e volge lo sguardo al futuro", indicando nei binomi "territorio-cultura, giovani-talento, storia-futuro" come "base del sodalizio che vede oggi protagonisti l'Accademia Rossiniana e la Fondazione Meuccia Severi". Per il presidente del Rof e vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, "la decisione della Fondazione Meuccia Severi di sostenere l'Accademia Rossiniana associa il nome di una cittadina benemerita, mecenate della cultura e capace di esportare il Made in Italy di qualità nel mondo, ad una istituzione come il Rossini Opera Festival che, a sua volta, ha diffuso universalmente la musica di Rossini".

L'Accademia Rossiniana, diretta dal sovrintendente del Rof Ernesto Palacio, propone sino al 16 luglio ad allievi e uditori lezioni di interpretazione vocale, musicologia ed arte scenica, conferenze a tema e master class.

Accanto alle lezioni tenute da Ernesto Palacio con il coordinamento musicale di Rubén Sánchez-Vieco e la collaborazione di Luca Canonici quale vocal coach, il programma comprende interventi dei registi Hugo De Ana e Rosetta Cucchi, del regista e cantante Alfonso Antoniozzi, dei musicologi Federico Agostinelli e Marco Beghelli (in collaborazione con la Fondazione Rossini), del fisiatra Frank Musarra e del foniatra Franco Fussi. Il cantante Nicola Alaimo terrà una master class.

Al termine dei corsi, lunedì 18 luglio alle 20 al Teatro Sperimentale, si terrà il consueto Concerto finale. (ANSA).