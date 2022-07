Cocktail alcolico a 15enne, denunciato titolare bar

(ANSA) - ANCONA, 02 LUG - In un noto bar de centro di San Benedetto del Tronto è stato somministrato un cocktail alcolico ad un 15enne. Lo ha scoperto la polizia durante una serie di controlli serali e notturni mirati alla prevenzione della vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni da parte degli esercizi pubblici locali. Durante i controlli sono stati notati vari giovani che stazionavano all'interno e all'esterno del locale., tra u quali il 15enne che aveva avuto il cocktail. Lo stesso bar era stato sanzionato in via amministrativa a gennaio per aver somministrato a 4 minori, di età compresa tra 16 e 18 anni, bevande alcoliche. Il titolare è stato denunciato e il ragazzino affidato ai genitori. (ANSA).