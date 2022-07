Covid: nelle Marche casi e ricoveri in crescita, +2.164 positivi

(ANSA) - ANCONA, 01 LUG - Contagi covid e ricoveri in crescita nelle Marche dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 2.164 nuovi positivi, con il tasso di incidenza cumulativo che sale da 737,03 a 792,95 su 100mila. I dati sono resi noti dalla Regione Marche:. I pazienti covid negli ospedali salgono a 112 (+6 su ieri): 3 in terapia intensiva, 10 in semi intensiva e 99 in reparti non intensivi. Ci sono poi 28 persone in osservazione nei pronto soccorso e 19 nelle struttire territoriali di area post critica. Nell'ultima giornata è stato registrato un decesso legato al covd, con il totale delle vittime che sale a 3.940. le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 16.066, di cui 219 con sintomi. (ANSA).