Si sente male in mare a pochi metri dalla riva, morto 87enne

(ANSA) - SENIGALLIA, 30 GIU - Un uomo di 87enne anni ha accusato un malore in mare a Senigallia ed è morto. E' accaduto in mattinata nel tratto antistante il lungomare Italia a Marzocca di Senigallia (Ancona). La vittima è un turista di 87 anni, residente in Emilia Romagna, che si trovava in vacanza nella frazione senigalliese: era in acqua, a una decina di metri dal bagnasciuga e stava tornando a riva quando si è accasciato.

Poco distanti c'erano i familiari che hanno dato l'allarme. I bagnini di salvataggio sono subito intervenuti, lo hanno portato sulla battigia e hanno iniziato a praticargli le prime manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e personale dell'Ufficio locale marittimo.

Anche un'eliambulanza è stata fatta alzare in volo ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta del quarto decesso, in acqua o sull'arenile senigalliese, dall'inizio della stagione balneare e il quinto decesso, in poco più di due settimane, tra i turisti che hanno scelto la 'spiaggia di velluto' come meta per le proprie vacanze. (ANSA).