Marche Multiservizi acquisisce Macero Maceratese. Lo comunica il Gruppo Hera: "grazie all'acquisizione del 70% della storica società marchigiana, la controllata del Gruppo Hera prevede, a regime, un incremento del 10% del fatturato e del 5% del margine operativo lordo". Con questa ulteriore operazione, che segue quelle concluse negli anni scorsi, il Gruppo Hera "rafforza la propria leadership a livello nazionale nel settore ambiente, con particolare riferimento alla gestione e trattamento dei rifiuti industriali".

Il Gruppo Hera con la controllata Marche Multiservizi, "primo operatore nei servizi di pubblica utilità delle Marche, ha acquisito dalla famiglia Iesari il 70% di Macero Maceratese, storica azienda del territorio operante dal 1969 nell'ambito della gestione rifiuti, con una clientela localizzata prevalentemente nella provincia di Macerata ed in parte nelle restanti province marchigiane, oltre che nelle contigue regioni Abruzzo ed Umbria". Il Gruppo Hera "rafforza la propria leadership a livello nazionale nel settore ambiente, mettendo così a disposizione delle imprese locali già clienti di Macero Maceratese la propria dotazione impiantistica all'avanguardia e un servizio a 360 gradi per i rifiuti speciali. Operando sul libero mercato e realizzando importanti sinergie sia con le altre società del Gruppo Hera attive nel trattamento rifiuti sia con i propri poli industriali già operativi in provincia di Pesaro e Urbino, Marche Multiservizi stima, a regime, un incremento del 10% del fatturato e del 5% del margine operativo lordo, con un beneficio complessivo per tutti gli stakeholder del territorio gestito. (ANSA).