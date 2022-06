Malore in mare davanti spiaggia Pesaro, morto 70enne

Un bagnante di 70 anni, pesarese, si è accasciato improvvisamente in acqua stamane alle 9.30 all'altezza dei bagni 27 a Pesaro. Sarebbe stato fatale un infarto. L'uomo è stato portato a riva da un'altra persone che si trovava lì: i soccorritori hanno provato a rianimare il 70enne per oltre 30 minuti ed è giunta sul posto anche l'eliambulanza. Ogni tentativo si è rilevato però vano. L'uomo non ha più ripreso conoscenza. Il medico ha ipotizzato che si sia trattato di un infarto. E' intervenuto anche personale della capitaneria di Porto per i rilievi. (ANSA).