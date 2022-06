Università: McCourt nuovo rettore Macerata

(ANSA) - MACERATA, 29 GIU - John Francis McCourt è il nuovo rettore dell'Università di Macerata. Il direttore di Studi Umanistici e presidente dell'International James Joyce Foundation ha ottenuto 207 voti contro i 158 dell'altra candidata, Francesca Spigarelli. "Sarò il rettore di tutti" ha dichiarato. Con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, McCourt è stato eletto alla prima tornata. Sarà rettore per il di votazioni, Questa mattina, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, John Francis McCourt è stato eletto alla prima tornata rettore dell'Università di Macerata per il sessennio accademico 2022-2028. Alta l'affluenza alle urne: i votanti sono stati 291 tra docenti, ricercatori e rappresentanti studenti su 308 aventi diritto e 241 dipendenti del personale tecnico amministrativo e collaboratori linguistici su 282 aventi diritto. McCourt è anche componente del board dell'International Yeats Summer School.

Prima di arrivare a Macerata, ha insegnato all'Università Roma Tre, dove è stato direttore del Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi irlandesi e scozzesi, e all'Università di Trieste, dove ha co-fondato nel 1997 la Trieste Joyce School, di cui oggi è presidente. Il neo eletto, che entrerà in carica dal primo novembre succedendo a Francesco Adornato, ha tracciato il percorso che intende intraprendere: "Dopo anni difficili, l'Ateneo parte comunque da una base solida per crescere. C'è stato un dibattito democratico, utile, e ricco di idee. Spero che si possa cogliere il meglio di entrambi i programmi per lavorare insieme verso il futuro, perché la forza delle idee ci aiuta a crescere. Mi vengono in mente le parole di una canzone di Nina Simone: 'It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good'. C'è una nuova alba, c'è un nuovo giorno, c'è una nuova vita per me. E non sarà semplice, perché questa è una responsabilità notevole che assumo nella consapevolezza di poter fare affidamento sul supporto di tutta la comunità accademica e amministrativa". (ANSA).