Si ribalta vongolara a Falconara, muore marittimo

(ANSA) - ANCONA, 27 GIU - Un marittimo di nazionalità italiana è morto oggi quando la vongolara su cui era a bordo, si è ribaltata, poco prima dell'alba, al largo della costa di Falconara Marittima (Ancona). L'uomo faceva parte dell'equipaggio, composto da due persone: l'altro marittimo si è invece salvato. A dare l'allarme via radio sono stati altri motopescherecci in navigazione nella zona, che sono riusciti a soccorrere l'altro marittimo. I soccorsi, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Ancona, sono scattati subito con l'invio di una motovedetta della Guardia Costiera di Ancona e del Nucleo Sub dei Vigili del fuoco, che arrivati sul luogo in meno di mezz'ora, hanno rinvenuto il corpo dell'altro dalla vongolara ribaltata rimasta a galla. Al momento si sta procedendo al recupero del relitto, rimasto semi affiorante in mare poco più a nord del pontile della raffineria Api. In corso le indagini a cura della Capitaneria di Porto di Ancona. (ANSA).