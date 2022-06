Vasco Rossi ad Ancona, "tra colli e siepi, poesia rock"

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - "Finalmente! Finalmente di nuovo ad Ancona allo stadio Del Conero. Un luogo magico immerso nel verde.. Tra colli e siepi… poesia rock". Il post su Facebook di Vasco Rossi, in questi giorni sulla Riviera del Conero a Portonovo in attesa del concerto di stasera allo stadio Del Conero, viene rilanciato dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli che commenta: "Grazie Vasco" con un cuoricino rosso.

"È tutto pronto per questa sera. - scrive la sindaca - Grazie alle decine e decine di persone coinvolte nell'organizzazione.

Ringrazio tutti i nostri collaboratori, i volontari, prefetto e questore per il gran lavoro fatto e per quello che faranno.

Ci auguriamo che tutto vada nel migliore dei modi. E ora, Vasco, tocca a te...". (ANSA).