San Costanzo è il Borgo marchigiano per "Una Boccata d'Arte"

(ANSA) - SAN COSTANZO, 25 GIU - È San Costanzo (Pesaro Urbino) il Borgo marchigiano scelto per il progetto d'arte contemporanea diffuso in tutta Italia, che valorizza l'incontro tra arte, patrimonio storico, artistico e paesaggistico "Una Boccata d'Arte". Per tutta l'estate, fino al 18 settembre, 20 borghi, uno per ogni Regione, saranno teatro di 20 interventi d'arte realizzati da 20 artisti e artiste di età, culture, provenienza geografica e linguaggi artistici differenti.

A San Costanzo sarà presente l'artista bolognese Eva Marisaldi che realizzerà varie opere (installazioni sonore, video, luminose) distribuite tra il Torrione NE ("Democratic Psychedelia", 2008 e "Analfabeta", 1999), il Teatro "Della Concordia" ("3000 pagine", 2017 e "Canti", 2022), Piazza Pascolini ("Polveriera", 2022), il centro storico di Cerasa e di Stacciola. L'iniziativa, promossa da Fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes Productions, beneficia del Patrocinio della Regione Marche. Gli orari di apertura per la visita delle opere all'interno del Torrione NE e del Teatro "Della Concordia" sono dal giovedì alla domenica dalle 18:30 alle 23; dal 08 al 28 agosto aperto tutti i giorni dalle 18:30 alle 23. (ANSA).