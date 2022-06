Covid: Marche, -1 ricovero (80), oltre 9mila in isolamento

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - Un ricovero in meno per Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata: il numero di degenti si attesta a 80 di cui tre in Terapia intensiva (-1), tre in Semintensiva (-2) e 74 in reparti non intensivi (+2). Sono invece 1.307 i positivi rilevati in 24ore (6.549 in una settimana) e l'incidenza sale ancora (da 404,65 a 434,44) mentre il numero di persone in isolamento domiciliare supera quota 9mila (9.101) di cui però solo 150 con sintomi. Lo fa sapere la Regione che comunica anche un decesso; il totale di vittime raggiunge 3.932.

La percentuale di occupazione di pazienti Covid in Terapia intensiva scende all'1,3% (su 230 posti letto) mentre in Area medica resta invariata al 7,8% (77 su 983 posti letto).

Attualmente ci sono inoltre nove persone in osservazione nei Pronto soccorso e 18 ospiti strutture territoriali. (ANSA).