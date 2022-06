Comuni: Corinaldo, sindaco Aloisi presenta la giunta

Dopo aver vinto per due soli voti alle elezioni del 12 giugno scorso, il neo sindaco di Corinaldo Gianni Aloisi svela la sua squadra di assessori. Due uomini e due donne lo affiancheranno per i prossimi cinque anni, con particolare focus sui temi economici e sanitari dopo due anni di crisi pandemica e ora quella internazionale con importanti rialzi di materie prime e bollette. Il sindaco Aloisi, ex infermiere 64enne, ha tenuto per sé le deleghe ai Servizi alla persona (Sanità), Rapporti esterni con enti e istituzioni, con la scuola e con il personale.

Il vicesindaco è Luca Olivieri: l'avvocato 50enne, funzionario presso il Tribunale di Ancona, ha ricevuto le deleghe ai Lavori pubblici, Viabilità, Agricoltura e Sport. A Sara Bettini, 40enne attualmente istruttore amministrativo contabile al Comune di Fossombrone, vanno Bilancio, Finanze, Attività produttive e Pari opportunità. Francesco Spallacci, poliziotto di 45 anni presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia, ha in capo a sé le deleghe alla politiche turistiche, cultura, rapporti con le associazioni e innovazione tecnologica. Assessora esterna Barbara Rotatori: l'architetta 47enne, responsabile del Comune di Senigallia per la protezione civile, ha le deleghe all'Urbanistica, Tutela del paesaggio, Ambiente, Qualità urbana e Protezione civile. (ANSA).