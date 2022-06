XMasters, a Senigallia action sport, inclusione, sostenibilità

Sport, adrenalina, benessere, inclusione e sostenibilità. Sono gli ingredienti di XMasters, la manifestazione di action sport che torna dal 16 al 24 luglio all'interno di un mega villaggio di oltre 40 mila metri quadrati in riva al mare a Senigallia (Ancona). L'evento, giunto all'11/a edizione, è tra gli appuntamenti che più hanno saputo attirare marchigiani e turisti, divenendo un momento centrale dell'estate di Senigallia. Oltre 20 le attività sportive ospitate: skate, bmx, parkour, cross training, beach rugby, triathlon, wing foil, kitesurf, vela e yoga sono solo alcune delle numerose discipline che si potranno praticare da appassionati sportivi o provare come semplici curiosi.

XMasters è organizzato da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato, FIV (Federazione Italiana Vela), Ckwi, Comitato Italiano Paralimpico (Cip) Marche, Inail Marche: questi ultimi in particolare mirano a promuovere, attraverso lo sport, la cultura dell'inclusione.

Sarà presente un'area attrezzata dedicata per praticare adaptive wakeboard, rugby integrato, para beach volley, paraciclismo e vela. Di rilievo anche l'impronta green: in un'area verde saranno ospitati eventi sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla sostenibilità: il pluripremiato surfista Roberto D'Amico guiderà la pulizia sulle scogliere di Senigallia.

Per il presidente della Regione Francesco Acquaroli, manifestazioni come XMasters "rappresentano un'opportunità per far conoscere le nostre bellezze e l'attrattività delle Marche, con un evento di caratura internazionale, ospitato da una città preparata e pronta a questi contesti ma che, a causa della pandemia, aveva dovuto sospendere tale vocazione". L'obiettivo è tornare fin da subito ai livelli pre covid come presenze: si punta alle 70 mila presenze. Il via all'alba del 16 luglio: alle 5:40 parte la corsa - o passeggiata con i cani - al sorgere del sole. Spazio anche alla musica con concerti e dj set serali.

