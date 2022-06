Terremoto: Acquaroli,ok Ue credito imposta 'cratere' 2021-22

"La giornata è iniziata con una bella notizia. In prima mattinata ho ricevuto la telefonata dell'eurodeputato Raffaele Fitto che mi ha confermato che la Commissione Europea ha finalmente autorizzato la misura del credito d'imposta per le imprese del cratere sismico per gli anni 2021 e 2022". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"Un obiettivo - ricorda - che abbiamo sollecitato da tempo, anche con il Presidente Marsilio (Regione Abruzzo, ndr), e che permette di dare una risposta concreta e definitiva ai lavoratori e alle categorie coinvolte. Ringrazio tutti quanti si sono adoperati". (ANSA).