Devasta casa e aggredisce donna incinta durante festa

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Durante una festa notturna in una abitazione nella zona di Piazza d'Armi ad Ancona, un 30enne, pregiudicato residente ad Ancona, e già sottoposto a misure di prevenzione dell'avviso orale del Questore, ha dato in escandescenza, ha devastato la casa e ha aggredito una donna in stato di gravidanza prendendola per il collo per poi si è allontanato. Sul posto, verso l'1:45 di ieri, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti ma l'aggressore non era più presente in quel momento.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato tre cittadini italiani, due uomini ed una donna, in stato interessante, visibilmente scossi i quali hanno riferito di quanto accaduto all'interno dell'abitazione poco prima e si sono riservati di sporgere denuncia. Personale della Croce Gialla ha trasportato la donna al Pronto Soccorso del Salesi, da dove però la stessa si è allontanata senza sottoporsi a visita. Proseguono le indagini per ricostruire gli eventi e valutare nei confronti del 30enne una misura più stringente. (ANSA).