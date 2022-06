Covid: Marche,in 24h ricoveri invariati (64), nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Nell'ultima giornata è rimasto invariato nelle Marche il numero di degenti per Covid-19: restano 64 di cui cinque in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), quattro in Semintensiva (invariati) e 55 in reparti non intensivi (-1). I contagi rilevati in un giorno, comunica la Regione Marche, sono 844, il totale settimana supera i 4mila (4.099) e l'incidenza ogni 100mila abitanti sale da 254,92 a 272,54. Nessun decesso in 24ore; il totale regionale di vittime resta fermo a 3.923.

Gli isolamenti domiciliari si attestano a 6.148 ma solo 138 persone accusano sintomi. Ci sono 13 persone in osservazione nei pronto soccorso e 14 ospiti di strutture territoriali per 'post critici'. (ANSA).