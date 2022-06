Calcio: Cristian Bucchi nuovo allenatore Ascoli

L'Ascoli ha annunciato oggi di aver raggiunto l'accordo con Cristian Bucchi, che dal primo luglio ricoprirà il ruolo di allenatore della prima squadra. Il neo allenatore bianconero arriva al posto di Andrea Sottil che dopo aver portato l'Ascoli ai play off del campionato di serie B della stagione appena conclusa, si è trasferito all'Udinese, in serie A.

Bucchi, che sarà presentato ufficialmente oggi pomeriggio, a sua volta a rescisso il contratto che lo legava alla Triestina (Lega Pro) ed ha sottoscritto un accordo annuale con l'Ascoli.

Il tecnico romano è per altro una vecchia conoscenza del calcio ascolano, avendo militato nelle file bianconere, nel corso della sua prestigiosa carriera da calciatore, nelle stagioni 2004/05 e 2008/09 in Serie B. (ANSA).