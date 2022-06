RisorgiMarche 2022, prima tappa il concerto a Treia

(ANSA) - TREIA, 13 GIU - Si avvicina la tappa inaugurale di RisorgiMarche, il festival solidale inclusivo ed ecosostenibile sul territorio del cratere marchigiano 2016, ideato e promosso da Neri Marcorè. A Treia (Macerata) in programma venerdì 17 alle ore 18 in piazza della Repubblica, l'anteprima di questa sesta edizione tra le mura del borgo, con il fascino della musica dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, direttore e pianoforte solista David Fray, al tramonto in uno scenario suggestivo e splendido.

"E' un'opportunità dal punto di vista turistico nonché ribadisce la nostra volontà di valorizzare la bellezza del territorio e la sua inalterata capacità di accoglienza - spiega il sindaco Franco Capponi - quindi ben vengano iniziative così importanti come RisorgiMarche che sono solo l'inizio degli eventi in questa estate in cui il programma tornerà ad essere ricco come prima della pandemia".

Il luogo del concerto sarà raggiungibile dal pubblico attraverso un percorso di qualche chilometro, adatto a tutte le età, da coprire esclusivamente a piedi o in bicicletta. Insieme al ricco calendario, ripartono anche le iniziative della città con un DopoFestival organizzato dal Bar il Grottino. Per il concerto dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è prevista la vendita con il biglietto nominativo. Con una cifra simbolica sarà possibile prenotare il proprio biglietto al seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/orchestra-cherubini-david- fray-risorgimarche-2022. (ANSA).