Election day: seggi aperti Marche per comunali e referendum

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - Seggi aperti dalle 7 di stamane e fino alle 23 per le elezioni comunali e i cinque referendum sul sistema giudiziario. Nelle Marche il voto sui quesiti referendari interessa un milione e166.330 elettori distribuiti su 1.571 seggi. Per le comunali sono invece chiamati alle urne 179.733 marchigiani che potranno votare in 218 seggi per il rinnovo dei Consigli comunali e per l'elezione diretta del sindaco in 17 Comuni. Per 7, quelli con più di 15mila abitanti, c'è la possibilità di un secondo turno di ballottaggio il 26 giugno: Jesi, Fabriano (Ancona), Civitanova Marche, Tolentino (Macerata), Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare (Fermo), a cui si aggiunge Corridonia (Macerata) scesa sotto 15mila, ma le cui liste elettorali non sono state ancora aggiornate. Si vota anche a Camerino, Valfornace (Macerata), Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Corinaldo, Offagna, Rosora (Ancona), Pedaso (Fermo), Frontino, Tavoleto, Terre Roveresche (Pesaro Urbino).

Si vota in una sola giornata. (ANSA).