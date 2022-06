Comunali: alle 12 nelle Marche affluenza al 16,39%

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - Alle 12 nelle Marche aveva votato nelle Marche il 16,39% degli aventi diritto per le comunali che interessano 17 Comuni nella regione. I dati sono quelli del portale Eligendo del Ministero dell'Interno. la percentuale più alta, 19,69%, in provincia di Pesaro Urbino dove si vota a Tavoleto, Terre Roveresche e Frontino: si tratta di Comuni sotto i 15mila abitanti e quindi sarà eletto sindaco il candidato più votato. A Frontino, per altro, è stata ammessa una sola lista e in quel caso bisogna superare il quorum dei votanti. (ANSA).