Covid: Marche, -2 ricoverati (59) e un deceduto in 24ore

Due ricoverati in meno per Covid-19 nelle Marche (ora sono 59), 579 positivi con l'incidenza che risale oltre 200 (a 203,19) e una persona deceduta portando il totale di vittime nella regione a 3.919.

Questo il quadro dell'aggiornamento Covid fornito dalla Regione Marche.

Sul fronte ricoveri, invariati i numeri in Terapia intensiva (3) e Semintensiva (4) e due degenti in meno nei reparti non intensivi (52). Il tasso di occupazione di pazienti Covid in terapia intensiva è 1,3% (3 pazienti su 230 posti letto) e 5,7% in Area Medica (56 su 983). (ANSA).