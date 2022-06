Catamarano scuffiato e equipaggio in acqua, due salvati

Catamarano scuffiato a Numana: la Guardia costiera di Ancona presta soccorso a due persone che erano finite in acqua dopo che l'imbarcazione era stata spinta dal vento e dal moto ondoso crescente verso sud. E' accaduto, ieri pomeriggio, nel tratto di mare prospiciente lo stabilimento balneare Numana Blu. Il personale della motovedetta Sar (Search and Rescue) CP 861 ha prestato soccorso all'equipaggio: l'allarme era arrivato intorno alle ore 16:50 alla sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, tramite il numero blu 1530, e immediatamente era stato disposto l'invio in zona della motovedetta.

All'arrivo della Guardia costiera, le due persone si trovavano in acqua, non riuscendo a risalire sull'imbarcazione, ma erano tuttavia in buone condizioni di salute. Sono stati aiutati rimettere in assetto di navigazione l'unità e rizzare di nuovo la vela. Il catamarano ha poir ripreso a navigare, scortato a vista dalla motovedetta, fino a raggiungere la riva in sicurezza. (ANSA).