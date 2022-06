Mancata precedenza, minaccia automobilista con pistola finta

Dopo una mancata precedenza in strada, estrae un finto revolver, fedele all'originale e sprovvisto di tappo rosso, per puntarlo contro un altro automobilista a scopo intimidatorio. I carabinieri di Falconara Marittima (Ancona) hanno denunciato un operaio di 68 anni per minaccia aggravata e possesso ingiustificato di uno "strumento da segnalazione acustica" (scacciacani) trasformabile in arma. "E cosa avrò fatto mai, così la prossima volta impara a discorrere", ha detto ai militari l'uomo una volta raggiunto e denunciato.

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a Falconara Marittima sulla rotonda tra via Marconi e via del Consorzio. Dopo un diverbio dovuto al fatto che l'altro gli aveva 'contestato' di non aver dato la precedenza, l'operaio ha puntato la pistola a salve contro il viso di un 37enne che si è subito allontanato ma poi ha chiamato i Carabinieri. Ha fornito una descrizione sommaria del soggetto e del mezzo dal quale era sceso, un autocarro tipo pick-up: da questi elementi, combinati con le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno individuato l'aggressore armato. Pochi minuti dopo l'uomo è stato raggiunto e bloccato da due pattuglie della Tenenza di Falconara armate ed equipaggiate con tanto di giubbotti antiproiettile, presso un casolare in una frazione di Ancona. Sotto un sedile del pick-up è stato rinvenuto un revolver tipo Magnum, caricato con sei colpi "a salve", ma del tutto fedele all'arma originale anche perché privo del tappo rosso obbligatorio. Un'arma a salve di libera vendita insomma, con tanto di canna "piombata" ma priva del tappo rosso sulla parte finale della canna. L'arma finta però era stato utilizzato per spaventare e minacciare di morte un ignaro automobilista.

