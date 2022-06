Ginnastica: a Fermo Coppa Campioni artistica maschile

(ANSA) - FERMO, 02 GIU - Circa 200 atleti italiani parteciperanno alla Coppa Campioni di Ginnastica artistica maschile della Federazione Ginnastica d'Italia che si terrà a Fermo dal 3 al 5 giungo, presso la palestra "Appoggetti" di via Leti. Ci saranno i migliori atleti italiani in sei attrezzi: corpo libero, cavallo, anelli, volteggio, parallele e sbarra.

Dal pomeriggio del 3 le categorie junior, il 4 mattino e pomeriggio le senior, domenica 5 le finali di specialità ed il criterium giovanile. Fra i partecipanti fermani attesa per Carlo Macchini, atleta della Nazionale Italiana in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia, medaglia d'oro alla sbarra in Coppa del Mondo in Egitto nel marzo scorso. Alla viglia dell'evento il sindaco Paolo Calcinaro e l'assessore allo sport Alberto Scarfini esprimono "l'orgoglio della città di ospitare i migliori atleti italiani della ginnastica artistica in un punto di riferimento come la palestra Appoggetti, dotato di un nuovo impianto di climatizzazione già dallo scorso anno. Lo sport - sottolineano - è veicolo di promozione, in quanto per alcuni giorni i ginnasti alloggeranno in città e nelle strutture ricettive. E ad ulteriore testimonianza di questo non possiamo non ricordare il gemellaggio concluso in questi giorni fra la Nazionale finlandese di ginnastica con la Nazionale italiana Senior qui alla palestra Appoggetti di Fermo. E a luglio arriverà, sempre qui, per curare la preparazione atletica, anche la Nazionale austriaca".S arà una festa di sport, di grandi prestazioni e di grandi prove atletiche con il supporto della Fermo 85, presieduta da Alvaro Luzi e la collaborazione del prof. Luigi Peroli, tutor dell'Accademia della Federazione Ginnastica d'Italia. (ANSA).