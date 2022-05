Ciclismo: Adriatica Ionica Race 2022,5 tappe da Fvg a Marche

(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - Una tappa contraddistinta dal "muro" della Gradina (tra Camerano e Poggio di Ancona), da ripetere due volte, e un'altra "per ruote veloci", con doppio circuito cittadino finale. Le Marche ospiteranno le due frazioni conclusive della gara ciclistica professionistica Adriatica Ionica Race 2022, in programma dal 4 all'8 giugno. Saranno 826,5 i chilometri da percorrere, attraverso un intreccio di passaggi tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche.

Cinque tappe altamente spettacolari che metteranno in mostra le bellezze paesaggistiche delle quattro regioni. I corridori transiteranno dal mare, alla collina, alla montagna, partendo da Tarvisio per finire negli elegantissimi spazi urbani di Ascoli Piceno. Organizzatore è l'ex campione del mondo di ciclismo su strada Moreno Argentin: "Le Marche sono una regione che mi ha dato ciclisticamente molto e conservo sempre dei bellissimi ricordi. A Senigallia ho perso la Maglia Rosa, ma ho vinto sul Conero e tante tappe della Tirreno-Adriatico". Il 7 giugno si correrà la "Fano - Riviera del Conero", con arrivo a Sirolo, di 164,5km e l'8 giugno la "Castelraimondo - Ascoli Piceno" di 152,3 km. Le due tappe sono state presentate in Regione, alla presenza, tra gli altri, del presidente Francesco Acquaroli.

Le immagini televisive della manifestazione saranno trasmesse in Italia da RaiSport ed Eurosport (in streaming sulla piattaforma PMG Sport). Attraverso i canali Eurosport e GCN saranno visibili in tutti i Continenti, in particolare: Europa, Asia, Area del Pacifico, Cina, Nuova Zelanda, India sub-continentale, America Latina e Centrale. (ANSA).