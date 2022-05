Turismo: Marche; mancano addetti, resta chiusura settimanale

"Attività ricettive e turistiche, ma anche altre imprese, faticano a trovare personale in particolare per la stagione estiva e alcuni ristoranti dovranno mantenere il giorno di chiusura settimanale perché altrimenti non riuscirebbero a garantire la turnazione al personale dipendente". A confermare questo trend preoccupante è l'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. "Il problema del lavoro è molto serio - dice rispondendo ai giornalisti a margine della seduta odierna del Consiglio regionale - soprattutto per quanto riguarda la stagione turistica estiva: non si trova personale".

"Ci sono molte attività - riferisce l'assessore - che si stanno lamentando di questo: non trovano personale e addirittura alcuni ristoratori dicevano che dovranno continuare per tutta l'estate a mantenere il giorno di chiusura settimanale perché altrimenti non riescono a garantire le turnazioni a dipendenti che hanno". "Questo è un problema serio e sinceramente mi meraviglia anche molto - ammette Aguzzi - perché abbiamo tante persone iscritte all'ufficio di collocamento, al centro per l'impiego però poi quando le imprese ricercano professionalità sia nel mondo del turismo ma anche in altre realtà e di attività legate all'industria, spesso non trovano personale".

"Alcuni semplificano, dicono che è colpa del reddito di cittadinanza. - ricorda l'assessore - Certo il Rdc non aiuta in questo senso, - concorda Aguzzi - ed è fortemente diseducativo perché incentiva a non cercare lavoro ma a mantenersi con un sussidio: occorre iniziare a pensare - auspica - a come superare questo stato di cose, di sussidio, magari mandando qualche supporto a famigli effettivamente in difficoltà ma incentivando a cercare lavoro chi non ce l'ha". (ANSA).