Covid: nelle Marche calano ricoveri (-10), +273 casi, 4 decessi

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - Ricoveri legati al covid e contagi in calo nelle Marche nell'ultima giornata: i pazienti sono scesi complessivamente a 110, dieci meno di ieri, 3 in terapia intensiva (-1), 20 in semi intensiva (-2), 87 in reparti non intensivi (-7). secondo i dati della Regione Marche che indicano anche 14 dimessi. L'occupazione delle intensive da parte di malati covid è in diminuzione a 1,3% e in area medica a 10,7%.

Quattro i decessi nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 3.899 dall'inizio dell'emergenza sanitaria: sono morti 2 uomini e 2 donne, di età compresa tra 77 e 92 anni, tutti con patologie pregresse. Effetto domenica per ila rilevazione dei nuovi casi che sono solo 273, 28,6% dei 954 tamponi diagnostici analizzati (su 1.152 complessivi. Continua a scendere anche il tasso di incidenza cumulativo che arriva a 370,35 su 100mila abitanti (ieri 379,32). Con 84 nuovi casi Ancona guida la classifica delle province, seguita da Ascoli Piceno con 61, Macerata con 43, Pesaro Urbino con 39, Fermo con 36, e 10 casi di fuori regione. Il contagio circola maggiormente nelle fasce di età 45-59 anni con 71 casi e 25-44 con 63, seguite da 60-69, molto distanziata con 29 casi. Ci sono 12 persone in osservazione nei pronto soccorso, 52 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 4.121 tra ricoverati e isolamenti, le persone in quarantena 10.101, di cui 211 sintomatici. i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 461.210. (ANSA).