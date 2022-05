Prezzi: Ancona, -0,6% ad aprile ma +4,8% tendenziale annuo

Il tasso tendenziale annuo dei prezzi al consumo per l'intera collettività ad Ancona si è attestato al +4,8% ad aprile, in discesa dal +5,7% registrato in precedenza. Mentre il valore rispetto al mese precedente è risultato in calo del 0,6%. E' rimasto caldo, secondo i dati forniti dall'Ufficio statistica del Comune di Ancona, il fronte dell'inflazione, ad aprile, sul fronte dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche + 0,9 (+ 5,1 annuo) e dei Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,6% mensile; +1,7% annuo) e delle Bevande alcoliche e tabacchi (+0,3% mensile; +1,0 annuo).

In frenata invece l'incremento dei prezzi per Abbigliamento e calzature (-2,1% mensile; +1,6 annuo), Abitazione, Acqua, Energia elettrica e combustibili (-2,3%; +21,9%), Ricreazione, Spettacolo e Cultura (- 1,2; -1,7) e Servizi ricettivi e di ristorazione (-0,1; +0,9%) ma anche dei Trasporti (-1,6%; +8,9% annuo) e delle Comunicazioni (-0,1%; -2,7%).

I dati sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la pandemia causata dal Covid-19. (ANSA).