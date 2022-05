Pnrr: Mancinelli, focus su temi essenziali per spendere bene

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - "Il Pnrr? Adesso bisogna concentrarsi sui temi essenziali per riuscire a spenderli i soldi: a spenderli ovviamente bene e a spenderli nei tempi che il Pnrr comporta". Lo ha detto la presidente Anci Marche Valeria Mancinelli parlando con i cronisti a margine dell'Assemblea annuale di Anci Marche sul tema "Comuni oggi: problematiche, prospettive e azioni comuni per il presente e il futuro degli enti locali" alla quale partecipa, tra gli altri, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "I fondi stanno arrivando anche in modo consistente - ha detto - : il tempo è strettissimo, come è noto e noi siamo una regione, non solo noi, ma noi in particolare, dove c'è una struttura anche di piccoli e piccolissimi comuni, tanti comuni, ma appunto di dimensioni non grandissime". Una cornice nella quale secondo Valeria Mancinelli occorre puntare a mettere a terra rapidamente le risorse: "Basta ai dibattiti generali, bisogna concentrarsi su stringere 'i bulloni' e quindi intervenire su quei pezzi della filiera che possono, anche in corso d'opera, perché ormai così è, ormai siamo nel pieno dell'attuazione del Pnrr, quei pezzi della filiera sui quali bisogna aggiustare qualcosa".

All'Assemblea, per la Regione Marche, è intervenuto il capo di gabinetto Fabio Pistarelli per conto del Presidente Acquaroli che ha ricordato "l'importanza di avere occasioni di confronto e riflettere sul lavoro che va fatto fianco a fianco tra Comuni e Regione Marche". A seguire un focus sul tema "Il Sistema Paese a favore della popolazione Ucraina: il ruolo dei Comune nelle attività di accoglienza ed assistenza" con la partecipazione di Fabrizio Curcio (Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Darco Pellos (Prefetto di Ancona), Luca Pacini (Capo Area Welfare Immigrazione di Anci) che ha coordinato la sessione, Maria Elena Tartari (Dirigente Direzione Politiche Sociali della Regione) ed Emma Capogrossi (Delegata Welfare Anci Marche). (ANSA).