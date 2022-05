Fedriga, 'istituzionalizzare' Conferenza Regioni

(ANSA) - ANCONA, 09 MAG - "Chiediamo a Governo e Parlamento di 'istituzionalizzare' il rapporto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", rafforzandone il ruolo di interlocutore istituzionale. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia, in collegamento da remoto con il Metting nazionale della Commissione Sviluppo Economico, tornata a riunirsi in presenza a Senigallia, alla presenza del ministro Giancarlo Giorgetti. Un incontro - ha spiegato - che "anticipa gli Stati generali delle Regioni che diventeranno un appuntamento annuale". La Conferenza ha inoltre deciso di rafforzare il rapporto con i cittadini, tramte monitoraggi sulle loro aspettative. Intanto "le Regioni sono oggi un punto di riferimento importante per imprese dei territori" e sono state "un interlocutore importante del Governo per la gestione della pandemia. Non a caso le linee guida per le riaperture sono state elaborate con la Conferenza delle Regioni", alleggerendo le ripercussione economiche dell'emergenza sanitaria. Altro terreno di confronto, il Pnrr, "anche se in questo caso il governo Conte 2 aveva stilato un progetto senza il coinvolgimento delle Regioni. Oggi stiamo cercando di recuperare, ma è evidente che se non c'è una forte alleanza istituzionale, risulta difficile raggiungere gli obiettivi previsti per il 2026". (ANSA).