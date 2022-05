Inteatro torna a Polverigi dal 15 al 18 giugno

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Inteatro Festival alla sua 43/a edizione torna alle origini con un intenso programma di 19 eventi e 11 compagnie, ospitate a Polverigi (una solo ad Ancona per ragioni tecniche) dal 15 al 18 luglio prossimi. L'hanno annunciato oggi in un incontro stampa la direttrice artistica Velia Papa, assieme al sindaco di Polverigi Daniele Carnevali, all'assessore alla Cultura di Ancona Paolo Marasca, al consigliere regionale Mirko Bilò e al presidente dell'Associazione Inteatro Cristiano Lassandari. "Sarà un'occasione per riflettere con la rituale carrellata internazionale sull'attuale teatro d'innovazione - ha detto Papa - sul modo di sentire degli artisti di fronte ai temi giganteschi che agitano questo momento storico, affrontati però negli spettacoli con ironia e leggerezza". Si parte con lo spettacolo di danza della compagnia inglese Bert and Nasi, per la prima volta in Italia, con 'The beginning' e 'The end', dove i due protagonisti guardano prima al passato e poi ballano la fine della loro relazione immaginando il futuro sullo sfondo di una catastrofe climatica. Sarà preceduta dall'anteprima di 'I'll do, I'll do ,I'll' della compagnia Dewey Dell, che porta in scena in un immaginario sabba le anime delle 'streghe' vittime dei processi inquisitori di tutta Europa. Ma ci sarà anche l'artista coreano Jaha Koo con due spettacoli, 'Tranfiguration' di Olivier De Sagazan, che modella la creta sulla sua testa sradicando e ricostruendo la sua identità, e 'Payper Play', di Andrea Costanzo Martini, scritto durante la pandemia, che immagina un personaggio chiuso in una stanza che tenta di riempire il vuoto della sua solitudine acquistando compulsivamente online. In cartellone, tra gli altri, anche 'Under the influence', di Gianmaria Borzillo, sul tentativo di ricostruire uno spazio e un mondo di libertà dopo un crollo, e ad Ancona (Teatro Sperimentale) 'L'angelo della storia' dei Sotterraneo, che ispirandosi al filosofo Walter Benjamin, assembla aneddoti, miti e pensieri di diverse epoche per confrontarli col presente. (ANSA).