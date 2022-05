1 maggio: Accoto, "lavoro sia equo, stabile e sicuro"

"Lavoro sia equo, stabile e sicuro". Così la sen. M5s Rossella Accoto, sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali che oggi ha partecipato oggi, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, alla cerimonia di consegna delle decorazioni della "Stella al Merito del Lavoro" a 36 lavoratori marchigiani, insigniti dal Capo dello Stato per "particolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale".

"Oggi, primo maggio non è una festa qualsiasi; - ha detto Accoto - è una giornata per il ricordo di tutte le lotte e del lungo percorso fatto per ottenere diritti. C'è ancora tanto da fare per arrivare al diritto ad una retribuzione equa per tutti e ad avere stabilità e garanzie per il futuro. E' ora di introdurre il Salario Minimo anche nel nostro Paese, l'Europa ce lo chiede e, oggi, anche il Papa ha ricordato la necessità di un lavoro dignitoso per tutti. Dobbiamo impegnarci molto anche affinché questo diritto sia esercitato in totale sicurezza".

"Sono ancora troppe le morti bianche, un numero inaccettabile. - ha sottolineato la sottosegretaria . Bisogna lavorare per diffondere una educazione alla legalità che permetta di far diventare la cultura alla sicurezza un modo di vivere. Solo con un patto di corresponsabilità tra aziende, lavoratori e parti sociali si potrà innescare quella scintilla che porterà ad azzerare realmente le morti sui luoghi di lavoro dovute a negligenza o imprudenza". (ANSA).