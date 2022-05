1 maggio: Marche,consegna 36 Stelle merito lavoro Capo Stato

(ANSA) - ANCONA, 01 MAG - In occasione della Festa del Lavoro, all'Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, si è tenuta la cerimonia di consegna delle decorazioni della "Stella al Merito del Lavoro" a 36 lavoratori marchigiani insigniti dal Capo dello Stato per "particolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale". Le onorificenze sono state consegnate dalla vice prefetto vicario di Ancona, Gloria Allegretto e dai Prefetti e vice prefetti delle province marchigiane, accompagnati dai rispettivi Sindaci dei Comuni di residenza dei decorati, dai rappresentanti delle Ditte di appartenenza e consoli provinciali della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia.

Alla cerimonia ha presenziato la sottosegretaria di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali Sen. Rossella Accoto. Erano altresì presenti: il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, il capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Pierluigi Rausei, insieme a numerose altre Autorità delle province ed ai vertici delle Forze di Polizia.

La ricorrenza odierna, ha detto la vice prefetto, è occasione per rendere omaggio a chi ha nobilitato il lavoro, valore che la nostra Costituzione eleva a principio cardine e fondamento della Repubblica; Allegretto ha auspicato in particolare che questa giornata possa condurre a una "simbiosi creativa" tra tecnologia e nuovo umanesimo, in cui la necessaria produzione economico -imprenditoriale sappia coniugarsi con il valore dell'uomo, da considerare non solo come risorsa produttiva ma protagonista del proprio lavoro.

La sindaca ha evidenziato come, pur dando atto dei progressi raggiunti, nel tempo, per le condizioni del lavoro, questi non sono mai da dare per scontato e riti quale quello odierno hanno lo scopo di far sì che il lavoro rimanga un diritto e un'opportunità per tutti. Tutti gli intervenuti hanno riservato un pensiero speciale all'Ucraina e al dramma che quel territorio e quelle persone stanno vivendo, auspicando al più presto una conclusione del conflitto. Presente la rappresentante della comunità ucraina delle Marche, Zhaklin Bachynska. (ANSA).