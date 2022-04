Landini, "aumenti insostenibili, scostamento sia più ampio"

(ANSA) - ANCONA, 26 APR - "C'è bisogno di fare un provvedimento, con uno scostamento più ampio dei 5 miliardi previsti, perché l'aumento delle bollette, l'aumento dei prezzi e l'inflazione che si è determinata, stanno determinando una situazione non sostenibile per chi lavora, per chi ha una pensione, per chi deve mandare dei figli a scuola". A chiederlo il leader della Cgil Maurizio Landini ad Ancona margine dell'assemblea generale della Cgil Marche.

"Stiamo chiedendo - ha ribadito - che l'Italia si batta per cambiare anche le logiche europee del patto di stabilità, perché è necessario che in tutta Europa ci si renda conto che l'austerità va superata". "È necessario fare dei provvedimenti - ha aggiunto Langini - che vadano in questa direzione che vuol dire in poche parole, trovare la forma e il modo di aumentare il netto in busta paga e nelle pensioni per poter arrivare alla fine del mese". (ANSA).