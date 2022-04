Covid: nelle Marche +716 nuovi casi, +3 ricoveri, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - Sono 716 i nuovi casi covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, un dato che risente dell' 'effetto domenica', quando vengono processati meno tamponi. I positivi sono il 42,2% dei 1.695 test diagnostici, su un totale di 1.974 tamponi complessivi. Il tasso di incidenza è 834,32 su 100mila abitanti. Secondo l'Osservatorio Epidemiologico Regionale che rende noti i dati, si chiude la settimana con un incremento di +921 casi/settimana, una percentuale di crescita del 7,9%.

Ancona resta la provincia con il maggior numero di contagi, 181, tallonata da Ascoli Piceno con 179, a seguire Macerata con 135, Pesaro Urbino con 104, Fermo con 80, oltre a 37 casi di fuori regione. Il contagio circola soprattutto nelle fasce di età 45-59 anni con 215 casi e 25-44 con 177, seguite da 60-69 con 83. I soggetti con sintomi sono 154, i contatti stretti di casi positivi 213, i contatti domestici 157, mentre per 149 casi sono ancora in corso approfondimenti epidemiologici. Nell'ultima giornata i ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani salgono a 186, +3 su ieri: i pazienti in terapia intensiva sono 5 (-1), quelli in semi intensiva 45 (+1), quelli in reparti non intensivi 136 (+3), a fronte di 31 dimessi. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è 2%, in area medica sale a 17,9%. Un solo decesso nelle Marche nell'ultima giornata, quello di una 84enne di Camerino che fa salire il totale a 3.827. Ci sono 25 persone in osservazione nei pronto soccorso, 100 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 7.010 (tra ricoverati e isolamenti), le persone in quarantena o isolamento domiciliare 20.013, di cui 594 con sintomi. I dimessi guariti dall'inizio della pandemia salgono a 424.618. (ANSA).