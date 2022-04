Polizia: Ancona,"vicini a persone per tranquillità pubblica"

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - "Esserci sempre" con uno "spirito di missione e costante vicinanza ai cittadini". Il Questore di Ancona Cesare Capocasa lo ha detto nel suo intervento alla Mole Vanvitelliana di Ancona durante la celebrazione del 170/o della Polizia di Stato che ha visto una grande partecipazione di autorità civili e militari all'evento tornato in presenza dopo due anni di restrizione per l'emergenza Covid.

La "credibilità delle istituzioni si misura sull'assunzione delle responsabilità. Le cose si fanno per guardare serenamente negli occhi i figli e la distanza porta ad un corto circuito informativo". Capocasa ha ricordato il "trend in regressione della criminalità, tranne estorsioni via web e frodi informatiche, che risentito del periodo di pandemia" ma anche "l'alta percezione di insicurezza" da parte dei cittadini. A ciò "non si risponde con dati e statistiche. Amo la polizia che intercetta i bisogni e le insicurezze dei cittadini con un rapporto di fiducia quotidiano con la comunità, per una tranquillità pubblica", un corpo di polizia che "dall'ordine si occupa di sicurezza dei cittadini".

Tra le autorità presenti alla Mole, il prefetto Darco Pellos, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini, la procuratrice di Ancona Monica Garulli, il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale Ugo Maria Filisetti, il presidente dell'Authority portuale Vincenzo Garofalo, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli accanto ad altri primi cittadini della provincia tra cui Filippo Moschella (Sirolo), esponenti di tutte le specializzazioni di Ps, di altre forze dell'ordine, la comandante della Polizia Locale Liliana Rovaldi.

Proiettato un video che ha mostrato l'impegno delle articolazioni della Polizia. Consegnate anche le ricompense per gli agenti che si sono distinti nell'attività di servizio. Gli studenti delle Medie Pascoli e Leopardi - flauti, violini, chitarre e coro - hanno suonato l'inno della Polizia, l'Inno nazionale. Nell'evento, tra gli applausi, anche l'esibizione del tenore David Mazzoni, operatore del servizio Porta a porta di AnconAmbiente e stella di Italia's Got Talent, che ha cantato il Nessun dorma della Turandot di Puccini. (ANSA).